大陸本土投行中金公司17日發布汽車白皮書指出，大陸是全球最主力的市場和產地之一，預計大陸新能源乘用車2025年、2030年、2050年的滲透率分別達30％、61％、90％，對應產量為747萬、1736萬、3629萬輛。

由於新能源汽車滲透加速，中金公司預計，大陸燃油乘用車保有量將提前至2025年觸頂；並且新能源乘用車保有量，將在2034年超過燃油車。

中金公司表示，這將導致汽車用油、汽車服務、充換電設施、居民用電等行業假設出現重大變化。2050年大陸乘用車出口量占比有望達到35％，龍頭自主車企打開長期成長空間。

白皮書指出，2022年全球主流市場的新能源汽車滲透率，突破10％臨界點，將進入S型增長曲線的陡峭階段。

大陸新能源汽車保持旺盛增長動力。大陸乘聯會資料顯示，今年10月大陸新能源乘用車零售銷量達到32.1萬輛，年增141.1％；今年1-10月新能源車零售213.9萬輛，年增191.9％。

乘聯會秘書長崔東樹認為，新能源車與傳統燃油車的銷量走勢形成強烈差異化的特徵，正逐步實現對燃油車市場的替代效應，並拉動車市加速向新能源化轉型的步伐。