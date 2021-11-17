黃尚禾出席《青春弒戀》首映會。（粘耿豪攝）

入圍本屆金馬6項大獎的《青春弒戀》17日舉辦首映會，導演何蔚庭率領演員林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧、姚愛甯等出席，稍早被踢爆與李千那「無縫接軌」的黃尚禾也低調現身，面對媒體他未作出回應，而同樣被拍到與台大學霸約會的李沐則大方分享上周已看完片，還說她跟林哲熹的橋段「有相愛的感覺」。

黃尚禾和李千那因合作《少年吔》擦出愛火，日前被週刊拍到共赴女方香閨過夜16小時，他昨照常出席首映會，但並未接受訪問，僅透過經紀人代轉達「目前單身，所以有交朋友的權利，公司不會干預藝人私事」。同場還有被拍到與「Quaranteen」樂團主唱兼電吉他手鄒序甜蜜隔著口罩歪頭接吻的李沐，她說之前拍攝親密戲時已有報備，男方也看過了自己的演出，不過看到偷拍新聞後，李沐坦言有種在現實生活中被明亮（林柏宏片中角色）偷窺的感覺，「我有點嚇到，因為新聞寫很詳細，有種《青春弒戀》的真實版」。

另外，丁寧也提到老公馬修晚上會進場看片，導演何蔚庭一早就緊張傳訊問：「馬修會不會揍我？」讓一旁和丁寧有情慾戲的林柏宏笑說：「馬修應該要先揍我吧！」丁寧接著透露老公知道自己要與林哲熹和林柏宏2位鮮肉拍戲時，還特地上網找照片，看完後更相當有自信地直呼：「他們也還好吧！」該片19日上映。