遠傳總經理井琪受邀出席2021年ATD人才發展協會亞太區年會暨展覽歡慶10週年並進行專題演講，她表示，企業進行數位轉型勢在必行，唯有從上到下的推動及橫向的互相影響，才能打通企業轉型任督二脈。

井琪以「遠傳的數位轉型與變革」為題，暢談何謂數位轉型，並分享遠傳如何超越傳統電信業，從傳統電信公司，到以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）提供數位服務和智慧資通訊解決方案的科技服務公司。

2021年ATD人才發展協會亞太區年會暨展覽歡慶10週年，於16、17日舉辦，年會主題「以人為本的數位轉型」，探討在數位化時代裡，數位職場所帶來的日益透明情況下，如何以員工體驗為主，並獲得有成效的產出，促進企業的永續成長。

遠傳總經理井琪受邀出席演講，以「遠傳的數位轉型與變革」為題，談何謂數位轉型。

井琪表示，當企業所處的市場生命週期已至成熟及衰退階段、或組織原有營運模式無法因應市場的變遷與需要時，利用數位科技創造新的商業模式，也就是所謂的「數位轉型」已勢在必行。

井琪強調，轉型有七大必要條件，包含「組織要到位」、「文化要更新」、「員工要溝通」、「人才要培養」、「執行要務實」、「懂技術的要懂商務」、以及「當家的要堅持」，唯有從上到下的推動及橫向的互相影響，才能打通企業轉型任督二脈。

她也特別提到，遠傳持續展現差異化優勢，並重「數位轉型、人才先行」與「基業長青、文化先行」兩大方向，從公司的文化、願景、使命出發，培養數位領導人才，營造創新與敏捷的環境，協助員工一起面對數位轉型的挑戰，與員工將心比心的溝通，讓員工與公司共鳴，實現轉型與創新。

ATD人才發展協會（Association of Talent Development）是全球最大的人才發展協會，2021年ATD亞太區年會暨展覽歡慶10週年，其中精心規劃6場大師演講及3場領袖論壇，邀請國際知名領袖和專家專注在學習分析、人才發展、人資科技，及未來工作等聚焦主題。

重量級的六場大師演講，包括井琪談「遠傳的數位轉型與變革」、荷蘭特姆彭納斯公司總經理Fons Trompenaars談「領導者在數位轉型中的角色」、美國南加州大學馬歇爾商學院榮譽教授John Boudreau談「AI對人力資源的影響：作為『預測專家，專家機器人』的HR」、美國美世全球轉型服務總裁Ravin Jesuthasan談「人性化的轉型」、荷蘭Trendforce.one執行長Richard van Hooijdonk談「科技影響領導力及人資，並在你的企業建立創新文化」、台新國際商業銀行總經理尚瑞強談「數位轉型下，以創新與數位為核心的人力資源策略」。