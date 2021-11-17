勞動部「國家職業安全衛生獎」被譽為職業安全衛生領域奧斯卡，17日舉行頒獎典禮，由行政院長蘇貞昌親自頒獎，今年共計11家事業單位及2名個人獲獎，台南市就囊括了5個名額，獲獎數居全台之冠。

「國家職業安全衛生獎」的獎項有「企業標竿獎」、「中小企業特別獎」、「傳統產業投資特別獎」、「勞動健康特別獎」等4項團體及「個人奉獻獎」1項個人獎項，台南每個獎項皆中選，獲獎全壘打。

包含奇美實業公司獲「企業標竿獎」、台灣汽電共生公司榮獲「中小企業特別獎」、統一實業公司獲「傳統產業投資特別獎」、台南麻豆新樓醫院榮獲「勞動健康特別獎」及南區勞工健康服務中心計畫主持人蔡朋枝榮獲「個人奉獻獎」。

台南市政府勞工局長王鑫基指出，這4家都是市府成立輔導的安衛家族成員，一直以來都積極配合勞工局推動職業安全衛生工作。目前台南33個安衛家族，各安衛家族核心企業做為「職安領頭羊」，無私地分享推行職安衛的經驗，給家族中小企業成員。

王鑫基強調，台南推動職業安全衛生績效獲中央肯定，未來會持續前進，只要大家用心投入，必能營造安全健康工作環境；恭喜這次獲獎的單位，讓台南的職場安全與健康業務成果展現給全台看見。