行政院長蘇貞昌17日桃園市觀音區新坡夜市參加公投宣講，談及藻礁問題，蘇貞昌表示，國民黨開放美牛卻抹黑美豬有毒，「這是情人眼裡摻沙子，破壞台灣跟美國的關係！」，更指出三接與藻礁可以共存，痛批那些伶牙俐嘴只會抹黑的人，完全沒有一顆為台灣的心。

蘇貞昌表示，自從總統蔡英文高票當選已經6年，持家不容易，更何況要照顧1個國家，他回憶，在他上任第1天就到桃園國際機場監督非洲豬瘟狀況，23年前他曾處理過口蹄疫，當時就覺得這問題很棘手，因此他馬上下令把抽查率從30％提升至100％，並增加28部X光機，現在大陸一片紅、周遭全淪陷，台灣卻還能吃著豬肉、養豬戶沒有破產，這真的很不簡單。

去年新冠肺炎疫情爆發，蘇貞昌說，政府從口罩顧到疫苗，目前全世界超過2億5千萬人確診、超過500萬人死亡，台灣本土卻是0確診，這是國民水準高、懂得防疫的重要性，台灣不但防疫守得好，經濟也越來越好，現在台商回台投資總額超過1.4兆、連續19個月都是紅單，全世界受疫情衝擊時，台灣經濟卻創11年來新高，台灣加薪、減稅還有福利，尤其五倍券5000元，無論大人小孩都可以領。

蘇貞昌表示，前總統馬英九9年前開放美牛，現在1年約進口7萬噸，全部都沒有問題，現在要開放美豬，國民黨黨主席朱立倫卻說這是瘋豬、毒豬，若照這個說法，那台灣人現在吃的不就是瘋牛、毒牛？「這是情人眼裡摻沙子！破壞台灣跟美國的關係」。

「核四就在地震帶上，周遭5個縣市的人口近1000萬人全部會陪葬！」蘇貞昌表示，桃園225萬人、新北400多萬人、基隆38萬人、宜蘭45萬人、台北市260萬人，總共有近1000萬人，請民眾一定要投下不同意票。

談及大潭電廠問題，蘇指出，馬政府預計要用232公頃蓋在藻礁上、蔡政府23公頃且完全避開藻礁，作為國家的主人要為國家做出正確的決定。若屆時中油三接沒有供氣，就等同於是有了瓦斯爐卻沒有瓦斯，沒有退路的時候，只能仰賴台中火力發電廠、林口火力發電廠多燒一點煤，這樣空汙會更加嚴重，真心愛台灣、愛鄉土，用做得遠比他們用說的好太多，痛批只會抹黑的人是伶牙俐嘴，完全沒有1顆為台灣的心。