台灣與波蘭合作，運用新科技來增進世人對集中營歷史的深入瞭解。外交部提供

前副總統陳建仁伉儷17日應波蘭奧許維茲國家博物紀念館邀請，出席共同揭牌儀式，由陳建仁把象徵雙方合作的「TAIWAN」牌匾，交由副館長卡磋志克代表接受，館方後續會將牌匾鑲列在捐助牆上，以表彰台灣堅定捍衛人權、自由及促進國際人權教育的貢獻。

陳建仁致詞時，向現場的代表及館方人員強調，台灣樂意以實際行動展現對人權價值的高度支持。此次我國與波蘭合作，運用科技將集中營的歷史傷痛轉化、重生為啟發當代及後人維護人權的重要性，將教育素材傳播給更多人共同省思大屠殺所帶來無比傷痛，深具意義。

他呼籲世人「永遠不要忘記奧許維茲的故事，不要再讓悲劇重演」，更應珍惜得來不易的人權保障、民主自由體制與生活方式。

奧許維茲國家博物紀念館是世界現存規模最大、保存最完整的二戰納粹集中營遺址。台灣與波蘭合作，運用新科技來增進世人對集中營歷史的深入瞭解。台灣是第一個與奧許維茲國家博物紀念館合作的東亞國家。