「宅神」朱學恒近期因在網路上表態「挺核四」立場鮮明，成為挺核派網路意見領袖之一，不過日前卻被起底，在2014年曾在媒體上公開表達反核言論，因而遭質疑立場前後不一。對此，朱學恒今公開回應，卻逆向操作，喊話綠營加入他的行列一起「挺核四」，讓人眼睛為之一亮。

原來，朱學恒在2014年的一段受訪新聞畫面表示，「311大地震之後，浪江町的居民都沒辦法回家，我覺得台灣要好好思考，你是不是願意把你的國家，從地球上抹消」。

對此朱學恒也在臉書上轉貼當時的受訪畫面，並公開回應表示，「歡迎各位綠營加入我棄暗投明的行列，大家一起來支持核四重啟」。他強調，「非常感謝被NHK點名的假新聞來源『只是堵藍』特別替我作圖給同溫層看，認證我們現在支持核四重啟才是抗中保台的正道！」。

對於朱學恒一番話，引起多達數百名網友在他臉書留言，有網友表示「之前也是民進黨非核家園的支持者，現在我挺核能。同意核四重啓+1」、「有勇氣面對過去的自己，是勇者！」、「這樣1450塔綠班側翼，沒錢賺了…科學終將勝利！」、「這是選擇題不是是非題，要讓塔綠班那腦袋分清楚對他們來說太難了」、「大家加油！四個同意」。