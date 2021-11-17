太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因病情惡化，10月1日保外就醫，17日凌晨不治病逝。太電於1963年在台灣證交所掛牌上市，於1986年由孫道存、仝工潔等第二代成員接班，直至2003年底爆發掏空案，孫道存涉嫌掏空近200億元，最終太電於2004年下市，不僅數十萬投資人股票成壁紙，連國安基金都被套了16億9700萬元。

太平洋電線電纜公司前身為太平洋電線製造廠，由有「中國電線工業之父」美名的孫法民和仝迓東、苑景堯、李玉田等人組建，為台灣第一間電線電纜製造公司。

太平洋電線電纜工在孫法民手中越做越大，1963年於台灣證交所掛牌上市，直至1986年孫法民退休，由孫道存、李超群、鄭超群、苑竣唐、仝玉潔等第二代成員接班，其中仝玉潔擔任董事長，孫道存為總經理，這也代表創始的五大家族主導太電董事會。

孫道存接任後，太電積極投資轉型電信、高科技產業，1997年2月成立太平洋電信，也就是現今台灣大哥大前身，一度為亞洲最大民營電信業者，身為創辦人兼董事長的孫道存名震一時，並經由太平洋電信資金投資台灣高鐵、台灣固網。

2001年，太電時任董事長仝玉潔退休，由孫道存轉任董事長，在2003年被發現新台幣240億的虧損，遭到當時台北地檢署檢察官朱應翔前往總公司大規模搜索及約談，董事長改由時任總經理仝清筠接任。

2004年，掏空案引爆財務危機，孫道存掏空太電高達171億，含逾期借款以及連帶保證債務高達225億，致使太電下市，數十萬股民受害求償無門，股票淪為壁紙，僅賣出部分太電股票，總計損失金額為16億9700萬元，損失率達99.91%。