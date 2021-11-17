澳洲統計局數據顯示，該國第三季薪資成長0.6％，符合經濟學家預期，全年薪資成長預估約2.2％，尚未達到促使澳洲央行（RBA）升息的程度，但已回到相對正常的水平。除非薪資成長逾3％、通膨率攀抵2％～3％目標區間，否則RBA不會貿然升息。