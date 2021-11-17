澳洲Q3薪資成長0.6％ 符合市場預期 20:292021/11/17 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局數據顯示，該國第三季薪資成長0.6％，符合經濟學家預期，全年薪資成長預估約2.2％，尚未達到促使澳洲央行（RBA）升息的程度，但已回到相對正常的水平。除非薪資成長逾3％、通膨率攀抵2％～3％目標區間，否則RBA不會貿然升息。 《國際經濟》歐元區第三季GDP增加2.2％ 符合預期 第三季財報超乎預期 美股人氣旺 #薪資成長 #RBA #升息 #符合 #市場預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 境外環球股票基金 十強衝逾二成 04:102021/11/17 投資理財 拓展海外釋迦市場 歐美空運補助105元最高 12:222021/11/17 生活 《國際經濟》英國10月通膨升4.2％ 高於預期 17:392021/11/17 財經 控制通膨 Fed官員呼籲採取更鷹派立場 09:002021/11/17 財經 醫療保健獲利七成優於預期 前景看佳 10:312021/11/17 財經 扭轉疫境 全球成長股值得關注 04:102021/11/17 投資理財 商品期貨趨勢專欄－黃金漲勢凌厲 偏多看待 04:102021/11/17 證券．權證 澳央：通膨完美風暴 會在18個月內消退 04:102021/11/17 全球財經 佳世達陳其宏示警：明年消費市場轉弱 庫存問題浮現 18:462021/11/17 財經 通膨非暫時的！黃蔭基：明年升息是必然 17:352021/11/17 財經 新加坡10月非石油出口額成長優於預期 18:112021/11/17 財經 財經熱門新聞 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 孫道存驚傳癌逝 享壽72歲 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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