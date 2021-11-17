能源價格飆漲 南非10月CPI年增5％ 20:262021/11/17 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南非統計局17日公布，10月消費者物價指數（CPI）年增5％，與9月相同，此為連續第六個月高於該國央行設定的3％～6％目標區間中值，令未來幾個月升息機率攀升。其中，運輸、飲食與非酒精飲料價格分別上漲10.9％與6.1％，能源價格較去年同期上漲23.1％。 晶片產能滿載 Q3國內能源消費又增5.9％ 《韓股》疫情再起 KOSPI跌逾1％ #CPI #南非 #價格飆漲 #統計局 #消費者物價指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》憂成本攀升 日股晨收下跌 12:162021/11/17 財經 主計總處：原油年漲逾一倍 油料費年漲不及三成 18:332021/11/17 財經 《基金》富貴險中求 10月保本型基金月減近3成 09:262021/11/17 財經 《國際經濟》英國10月通膨升4.2％ 高於預期 17:392021/11/17 財經 《美股掃瞄》零售業報喜 美股收高 08:522021/11/17 財經 《美股》消息面：零售意外強勁 美元改寫16月新高 09:432021/11/17 財經 《國際金融》西門子健康、歷峰催油門 歐股向前行 17:222021/11/17 財經 家樂福抗漲省更多 推出買1送1、第2件5折 09:072021/11/17 生活 商品期貨趨勢專欄－黃金漲勢凌厲 偏多看待 04:102021/11/17 證券．權證 抗通膨！台中四豪宅個案一年成交41筆 12:572021/11/17 財經 萬物皆漲 烏魚子量少價揚 價格漲近2成 18:412021/11/17 生活 財經熱門新聞 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 孫道存驚傳癌逝 享壽72歲 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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