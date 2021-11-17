南非統計局17日公布，10月消費者物價指數（CPI）年增5％，與9月相同，此為連續第六個月高於該國央行設定的3％～6％目標區間中值，令未來幾個月升息機率攀升。其中，運輸、飲食與非酒精飲料價格分別上漲10.9％與6.1％，能源價格較去年同期上漲23.1％。