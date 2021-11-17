民進黨反公投苗栗說明會規定民眾入場須換上綠口罩，原本自戴口罩民眾都換上綠口罩才得進場。（謝明俊攝）

民進黨掌控言論專制威權，已到了不可思議的地步！民進黨反公投苗栗首場說明會，17日晚間在頭份市中山堂舉行，本場說明會是由民進黨不分區立委湯蕙禎及民進黨苗栗縣黨部所主辦，會場規定，所有進場參加人士都須換戴主辦單位所配發綠色口罩，包括採訪媒體在內，入口管制人員一一檢查發放綠口罩，並要入場民眾當場換戴後才得放行，讓人感到彷彿是二戰納粹復辟。

民進黨反公投說明會在苗栗縣只舉辦2場，首場說明會於17日晚間7時，在頭份市公所中山堂舉行，次場則是在11月27日在竹南鎮舉行，民進黨或許是考量苗栗縣支持4大公投的民意強烈，所以才決定只辦2場說明會，果不其然地，17日的首場說明會，到場民眾零零落落，不過數百人，一座小型的中山堂只坐到5成。

17日到場宣講的民進黨人士包括民進黨不分區立委湯蕙禎、前立委杜文卿、民進黨部主委李貴富、前頭份市徐定禎等擔任助講，桃園市長鄭文燦與行政院長蘇貞昌則扮演壓軸。

據悉，這場說明會是由湯蕙禎與民進黨苗栗縣黨部所主辦，會場選在頭份市公所中山堂，入口只開放一處，由工作人員在入口處發放綠色口罩，發放口罩後就直接示意民眾立即換上綠口罩才可進入會場，許多民眾原本就有自戴口罩，當場只能配合脫下原有口罩，換上綠口罩後進場，入口處另有2人負責量體溫及噴酒精，並注意有沒有人未換上綠口罩，隨時提醒並要求落實戴綠口罩。

進場須換戴綠口罩規定，也包括採訪媒體在內，有媒體質疑主辦單位這項規定太過離譜，工作人員不為所動，只委婉表明沒換綠口罩就是不能進入會場，不願配合換口罩的媒體記者，就只能留在場外採訪。許多頭份市民聽聞此事都覺不可思議，質疑是否是專制納粹復辟了。