民進黨立委范雲表示，核四耐震度不足，萬一921規模的地震震央發生在核四廠下方，將會災難連連；她更點名台電不應放任核四前廠長王伯輝到處放謠言宣稱核四安全，要求台電、原能會在公投前出面處理。對此，前民進底委郭正亮直言，台電的退休廠長也有言論自由，憑什麼干涉人家？他更指出，時任行政院副院長的蔡英文總統，還說會把核四好好蓋完。

針對范雲稱台電不應放任核四前廠長王伯輝宣傳核四是安全的，郭正亮17日在政論節目《國民大會》中表示，台電的退休廠長也有言論自由，憑什麼干涉他？「台電我認識的比她多」，蘇貞昌也曾追加給台電4000多億預算，請問那時候台電怎麼幫他辯護？時任行政院副院長的蔡英文怎麼說？還說追加了預算會把核四好好蓋完，請問那時候台電怎麼說？

郭正亮認為，這歷史共業，不要再鬥來鬥去，事實上台電內部很多人都認為核四不錯。同時，郭正亮也指出，關於立法院教育及文化委員會16日到核四廠考察，有人說故意選比較擁擠的地方，讓立委進去之後，覺得說怎麼那麼擠。

對於核四受到斷層威脅的說法，郭正亮則說，如果有S斷層，然後可以用土掩蓋，十幾年沒有人發現，那大概可以拿到諾貝爾地質獎了。「怎麼可能？而且現在講這件事情的地質系教授現在不敢把報告交出來」。