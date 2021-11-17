針對促轉會代理主委葉虹靈主張以「移除」或「做不可回復性處置」處理中正紀念堂銅像。資深媒體人陳敏鳳直指，促轉會已經失去「初心」了。促轉會竟然提出來要永久消滅蔣介石的銅像，且不能復原，試問一個不敢面對過去歷史風浪的政黨和政府，還配談轉型正義嗎？而想用促轉會來賺取政治利益的投機者，回家去吧，放了自己、也放了台灣社會。

陳敏鳳16日在《美麗島電子報》撰文表示，促轉會為了自己的生存再次破壞了民生，掀起多元族群的矛盾與衝突，政府為何要讓這種促轉會繼續存在？卻又不敢下重手，連當年林義雄的林宅血案也追不出來，只會用蔣介石銅像再度挑動社會藍綠仇恨的神經，夠了沒？煩不煩？

陳敏鳳甚至感嘆，民進黨內原本百花奔放，各種意見多元又有活力，民進黨執政的社會氛圍也該如此才是。可是民進黨最近以言論尺度問題，開除了吳子嘉，黨內和社會內部也壓抑著一股難以言喻的低氣壓，以及藍綠撕裂的傷痕與聲音。她不禁感慨，請問執政者，除了必要的政黨競爭和藍綠競爭之外，執政者真的有統治全國、團結全國的格局和雄心壯志嗎？

陳敏鳳舉例表示，網路上有一篇短文「初心」，內容是指一個人養的小鳥死了，他想要先火化後，再立碑埋葬。他起了火，慢慢的心裡的悲傷，卻被火燒的香味取代了，於是他把烤熟的鳥兒配著啤酒吃下肚。

陳敏鳳認為，促轉會本來的用意，是要幫那些受到時代迫害的人還回正義，但走到了現在，卻把自己的權力無限地擴大，也難怪過去會有促轉會委員會用東廠來形容自己，促轉會已經失去初心了。更指出，促轉會竟然提出來要永久消滅蔣介石的銅像，且不能復原，試問一個不敢面對過去歷史風浪的政黨和政府，還配談轉型正義嗎？而想用促轉會來賺取政治利益的投機者，回家去吧，放了自己、也放了台灣社會。

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