全球最大遊戲發行商動視暴雪（Activision Blizzard）此前捲入性醜聞事件，重挫公司形象，自7月下旬以來股價一路下探；日前又有外媒報導，指該公司執行長柯提克（Bobby Kotick）對此知情不報，加劇暴雪員工的不滿，數百員工周二（16日）發動罷工，要求CEO下台，股價應聲暴跌6%。

動視暴雪於今年稍早爆發性騷擾、性別歧視等提告事件，高層處理不當讓員工在不滿之下，發動罷工抗議，加州公平就業及住房部在經過2年的調查後，發現該公司內部有一種「兄弟會」的氛圍，女性在職場上不但並未獲得和男性同等的待遇，還時常受到含上級在內的男性騷擾，故在今年7月向法院起訴，更在起訴中直稱暴雪是「騷擾和歧視女性的溫床（a breeding ground for harassment and discrimination against women）」。

隨著爭議不斷延燒，時任總裁J. Allen Brack於8月宣布卸任，改由高階主管Jen Oneal和Mike Ybarra共同接任，但才過短短3個月，女性聯合總裁Jen Oneal突宣布離開公司，當時她表示，並非是對公司不抱希望，而是受到啟發，認為自己該出去找尋更多的可能性，繼續推動多元、包容性。

然而，根據《華爾街日報》披露的電子郵件內容，指出Jen Oneal實則對動視暴雪公司文化改革缺乏信心，甚至連自己在早期也曾遭受過性騷擾，如今薪資也比同為聯合總裁的Mike Ybarra還低。

不僅如此，報導還透露，該公司執行長柯提克（Bobby Kotick）對性騷擾的事件早已知情，其中也包含女員工遭受上級強暴的指控，但他卻知情不報。

此外，在對暴雪的指控浮現在眾人眼前，在職、前任員工的指控接二連三的出現，報導稱，動視暴雪已經收到約500份指控，內容涵蓋薪資不平等、性侵、職場霸凌、性騷擾等。

We have instituted our own Zero Tolerance Policy. We will not be silenced until Bobby Kotick has been replaced as CEO, and continue to hold our original demand for Third-Party review by an employee-chosen source. We are staging a Walkout today. We welcome you to join us. — ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) November 16, 2021

伴隨著Jen Oneal上任不到3個月即離職，以及華爾街日報的報導公開後，再度引爆員工的怒火，大批員工舉行罷工行動，由暴雪員工所成立的ABK聯盟日前在推特發文，「我們制訂了零容忍條例，在柯提克下台之前不會保持沉默，會繼續維持我們最初的訴求，由員工所選擇的第三方進行審查，我們於今天進行罷工，歡迎加入我們」。

消息曝光後，台灣許多網友討論熱烈，「做遊戲做到成為一連串愚蠢事件」、「早跌落神壇了，專心做遊戲很難？」、「暴雪炎上到雪都要融光了」、「這間公司真的精彩到劇情一陣子沒追就會落隊」、「這個事件差不多可以拍真人版了，或是改編成遊戲」。

針對此事，暴雪發言人發聲明指出，華爾街日報對柯提克的報導誤導大眾，董事會對柯提克仍相當有信心，相信以他的領導能力，能夠實現零性別歧視等目標。

動視暴雪16日股價重挫，收盤下跌4.29美元（或6.09%），收在每股66.14美元，自7月下旬約91.5美元的價格，跌幅達約27%。