聯發科（2454）蟬聯最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」及「企業永續報告獎」白金獎，這是2021年度繼「天下企業公民獎」獲得「大型企業」第五名後再度獲獎。聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，聯發科承諾以責無旁貸的精神，在永續領域不斷精進，在追求永續共好的路上持續邁進，成為社會的正向力量。

聯發科指出，2021 年台灣企業永續學院主辦的「台灣企業永續獎」中，公司成功蟬聯最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」及「企業永續報告獎」白金獎，並同時囊括「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「資訊安全領袖獎」單項績效類殊榮。

蔡力行表示，聯發科除了專注本業，對於所屬產業如何達到永續發展的目標也極為重視，今日能在台灣永續典範企業獎及天下永續公民獎獲得亮麗的成績單，與公司在多面向積極推動永續發展息息相關。

蔡力行指出，聯發科承諾以責無旁貸的精神，在永續領域不斷精進，矢志成為符合所有利害關係人期望的永續企業，在追求永續共好的路上持續邁進，成為社會的正向力量。

聯發科指出，公司是以創新取勝的高知識密集產業，本身沒有工廠，不過仍致力帶動供應商實踐綠色營運，每年舉辦半導體產業責任供應鏈論壇，帶動供應鏈夥伴響應聯合國永續發展目標（SDGs）制訂控制溫室氣體排放量，每年以至少下降2％為目標。

此外，聯發科也將ESG的標準納入供應商的稽核準則。在本業上，公司在前段產品設計時就引進節能創新概念，以符合節能減碳的環保趨勢。2020年度所提供晶片的最終產品的能源績效，較前一年度降低11％的能耗比率，可供應台灣約7.5萬戶家庭的一年的用電量。