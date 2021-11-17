周予天時隔5年，將於12月推出首張創作專輯《IDoL》及同名寫真集，日前拍攝魅力帥照，破天荒挑戰全裸M字蹲，只拿著一件西裝外套的遮擋，露出小麥色的結實胸臂、雙腿及性感狗公腰，引人遐思。

周予天看到成品後，很喜歡照片背後的意涵，寓意西裝就像是「IDoL」的標籤，唯有褪去衣裳後，可以一窺內心的全貌，被問及拍攝時是否真的全裸？他瞬間害羞臉紅，賣關子說：「拍這組前，才拍了出浴照，你說呢？」

周予天過去給人第一印象是周興哲的哥哥、帥氣型男等，他自認在螢幕前不善言辭，卻擅長以創作音樂來表達真實內心，他這回在新作品中，預告呈現最真實的自我，「音樂就是赤裸裸的我自己，希望有機會讓大家認識」，更喊話：「也不怕大家在我身上貼標籤，只要知道自己是誰就好。」

周予天不只熱愛音樂，從小運動細胞強，之前參與《全明星運動會》第二季，優異表現，被眾人封為「水道速男」，他大方又自然的個性，在節目中結交許多好友，還被紅隊領隊江宏傑取名為「大寶貝」，互動逗趣。

談到新專輯催生過程，周予天透露歷經一波三折，「原本要在夏天就推出，但是遇上疫情，包括節目也一起停擺，多少有些心裡的煎熬」，他目前已釋出7首個人單曲，歌曲〈分手放手〉、〈唯一寫過的情書〉MV皆在YouTube上突破300萬點閱，獲得好評，周予天坦言新專輯是他最誠實的一張音樂作品，「把我一路以來對社會、人生所見所想，誠實地與大家分享。」

周予天日前拍攝帥照，大秀好身材。（星空飛騰提供）