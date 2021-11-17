名媛孫芸芸父親、前太平洋電線電纜公司董事長孫道存因病情惡化保外就醫中過世。曾是紅頂商人，身邊不乏美女環繞，風光時頻繁穿梭在政商名流間，孫道存卻是爭議不斷。繁華過後，落難大亨轉身告別人生姿態，也是戲劇化十足。

孫道存出身企業家庭，父親孫法民在台灣創立太平洋電線電纜公司，孫道存後來進入家族事業任職，擔任太平洋電信電纜公司總經理，隨著手機逐漸流行，太平洋電信電纜公司決定把電信事業作為第二主體事業。

他在1997年創立台灣大哥大，當時年僅48歲，是台灣第一家在證交所上市的民營電信業者，初期就為太電集團帶來驚人獲利，一時蔚為話題，名利雙收，曾被譽為最會賺錢的企業家，在媒體間大談企業經營之道，風光至極。

孫道存後來卸下台灣大哥大董事長職務，從人生巔峰開始走下坡，爾後風風雨雨不斷；後來更因為掏空太平洋電線電纜公司近新台幣200億元，被依連續行使偽造文書等罪判刑3年定讞，2020年1月1日服刑期滿出獄，但是隨即因涉及公益侵占案遭羈押，最終判刑1年6月定讞，並在今年4月入監服刑。

另外，太電子公司太研科技逃漏稅捐，孫道存遭國稅局追繳1.2億元罰鍰，財政部列為重點追繳欠稅大戶，他遭法院裁定管收2小時後一次繳清。

孫道存近期則因為惡性腫瘤惡化，10月1日申請保外就醫，疑因病情惡化今天凌晨3時許不治，享壽72歲。