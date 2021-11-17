太平洋電信電纜公司前董事長、名媛孫芸芸的父親孫道存，17日驚傳癌逝，享壽72歲。他生前情史豐富，有3段婚姻，且在有正宮的情況下還公然外遇女友，更曾在沒離婚第二任妻子何念慈前，就稱當時女友為「內人」，讓孫芸芸忍不住開腔護母。
孫道存的元配為王文蓮，但兩人婚姻關係不長，後來他於1976年再婚何念慈，生下孫瑩瑩、孫芸芸和孫智宏，可婚後8年，孫道存就又外遇藝人顏寧，並同居10多年、生下2子1女，因此1984年起，何念慈便與孫道存分居，但也由於何念慈不離婚，孫道存無法扶正顏寧，最後只能不了了之。
2002年，孫道存再傳出與演員張瓊姿的姐姐張瓊玲陷入熱戀，當時孫道存還沒和何念慈辦好離婚，卻在公開場合上直呼張瓊玲是「內人」，讓孫芸芸罕見發聲明：「孫夫人與內人都只有一個，就是我媽媽」站出來捍衛母親，最終何念慈在2007年與孫道存正式離婚。
孫芸芸和媽媽何念慈感情好，孫芸芸每年都會幫媽媽慶生，母女倆都保養得宜，之前孫芸芸曬出和女兒、母親三代同框的畫面，歲月就像沒在她們身上留下痕跡，凍齡臉蛋常引起眾人讚嘆。
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