宜蘭縣羅東鎮一間民宅17日晚間6時許發生火災，據了解，消防人員趕到現場時有2名傷者已自行逃出，其中一名周姓男子全身多處撕裂傷、左手被炸斷，另外一名黃姓男子則身體部分灼傷，兩人均已送醫治療，初判為自製爆炸物爆炸以致火災發生，但詳細原因還待火調人員調查。

宜蘭縣消防局17日晚間6時30許接獲民眾報案，稱羅東鎮河濱路一處民宅發生火警，疑似有人員受傷，請求救援。消防獲報後，立即派遣羅東、廣興、五結分隊救災人車前往搶救。

消防局指出，趕抵現場時，有2名傷者已自行逃出，無人受困，但因建物持續冒出白煙，經搶救後火勢於20分鐘後撲滅。初判起火原因位於4樓客廳，而詳細原因仍待火調科鑑定。

消防局表示，現場一共2傷者，其中26歲黃姓男子右手、右腳、右臉一、二度約20%燒燙傷，意識清楚，送往聖母醫院；另一位27歲周姓男子，左手被炸斷、左眼被炸傷、全身多處撕裂傷以及右腳及臉部灼傷，意識清楚，送往博愛醫院。