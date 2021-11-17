柯文哲履約凱道探班談公投！送羅智強「藍白拖＋紅豆湯」 遭神解「政治不正確」秒笑噴

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四大公投案將於12月18日舉行投票，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天活動，日前更在市政總質詢時，邀請市長柯文哲到凱道一起夜宿，柯文哲則說有空會去看一下。17日晚間8點半左右，柯文哲抵達現場，並送給羅智強紅豆湯和藍白拖。

羅智強5日曾在市政總質詢搬來一座帳棚放在議場，他認為若連市長都不知道公投日期，一般民眾怎麼辦？因此他決定到凱道夜宿街頭49天，呼籲大家把時間留下來給公投，再邀柯文哲一起夜宿凱道，柯表示，很久沒露營，「我有空去看一下」。

對於兩人合體，引發外界猜測是否意味「公投藍白合作」？對此，柯文哲17日上午出席2021台北市亮點企業頒獎典禮，被問到今天晚上與羅智強合體是「公投藍白合作」？柯文哲回應，「想太多！我只是送紅豆湯給他吃而已」。

柯文哲在17日晚間8點多依約前往凱道，並對羅智強表示，自己依約前來，贈送紅豆湯一碗，並致贈藍白拖給羅智強。羅智強則說，「市長你知道嗎，紅豆湯加藍白拖是政治不正確」。羅智強也問柯文哲，如何看待公投會不會通過，樂不樂觀？民進黨用「抗中保台」辯護公投，這道菜會出到什麼時候會反胃？柯文哲回答，會用到沒效為止，但對選票還是有用；而公投重點不是投票，是在理性討論。