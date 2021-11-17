海軍教準部34歲陳姓退役少校12日持偽造的臨時身分證件闖入海軍左營基地，涉犯要塞堡壘地帶法等案件，且有逃亡、滅證及串證之虞，橋頭地檢署檢察官經訊問後，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

檢方獲報後，立即與高雄憲兵隊、高雄市警局刑大、左營分局、高雄市調查處等單位組成專案小組，全力偵辦，海軍也主動提供相關資訊給專案小組參考。

因陳嫌有逃亡之事實，且可能滅證及串證，檢察官立即核發拘票，指揮專案小組拘提陳嫌，於11月16日晚間10時許在三民區將陳嫌拘提到案說明。

檢警調查，陳嫌於去年11月自行申請退伍，疑似於去年12月向軍中同事刺探公務上之電磁檔案，遭軍方察覺有異而未得逞。他於今年11月12日深夜11時許持偽造的臨時身分證明矇騙衛哨兵，進入海軍左營基地。陳嫌於13日凌晨0時24分欲離去時，因神情有異，經衛哨兵查證，他欲搶回偽造之身分證明未果，立即跑步逃離。

此案經檢察官訊問後，認為陳嫌涉犯要塞堡壘地帶法及國家安全法非法刺探公務秘密罪嫌等重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見，後續將由檢察官及專案小組持續追查。