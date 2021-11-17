今(17日)清晨偏涼，不過低溫逐日回升、水氣增多，局部地區有零星降雨。中央氣象局表示，未來一周將有2波鋒面影響台灣，明(18日)第一波鋒面抵台，北、東半部轉為濕涼有雨的天氣，下周一(22日)第二波鋒面籠罩，全台氣溫驟降，北、東半部低溫更下探14度。

明(18日)仍受東北季風影響，不過降雨逐漸趨緩，迎風面的北部、東半部地區有局部性短暫雨，中部山區則偶有零星飄雨，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，由於北部、東北部水氣較多，高溫約22到24度左右，其他地區高溫則降幅不大，約略25到29度附近；各地夜晚至清晨低溫約18至21度，感受上稍有涼意。

定量降水預報顯示，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨的情況發生。（圖／中央氣象局)

周五(19日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六、下周日(20日、21日)東北季風逐漸減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼；各地大多為多雲到晴，僅東半部及大臺北地區有零星短暫雨。

下周一(22日)另一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

一周天氣變化，周四鋒面通過，下周一鋒面再來。(圖/中央氣象局)

下周二、下周三(23日、24日)東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；預估此波東北季風的冷空氣強度比前一波較強，並且有前期偏濕後期偏乾的情況。