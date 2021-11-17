受惠於電動車趨勢崛起，投資人大舉押注相關新創公司，令Rivian與Lucid市值迅速攀升，超越福特在內的傳統車廠。再加上穩坐美國最大車商寶座、市值持續創高的特斯拉（Tesla），電動車三強正式成軍。

Rivian16日股價大漲15.16％，每股報172.01美元，令市值攀抵逾1460億美元，超越通用的910億美元與福特的790億美元。Lucid同日股價勁揚23.71％，每股報55.52美元，令市值升至898億美元，高於福特並逼近通用。

特斯拉16日股價上漲4.08％，每股報1054.73美元，市值高達1.04兆美元。Rivian10日風光掛牌交易，上市短短幾天股價勢如破竹，迄今累漲逾61％。Lucid自7月借殼上市以來，股價已累漲逾80％。

這顯示出投資人看好電動車前景，並急切地尋覓「下一個特斯拉」，深怕錯過投資電動車新創公司的賺錢機會，重演10年前未能押注特斯拉的錯誤。