自行車零件廠-利奇（1517）今（17）日舉辦法說會。受惠疫後自行車及電動自行車等需求爆發，終端客戶的拉貨力道持續下，帶動利奇訂單大幅增長，目前接單量已看到2023年上半年；在產能利用率大幅提高挹注下，利奇今年前十月合併營收年增48％、前三季EPS達1.46元，均創下歷年同期新高。

此外，利奇10月份營收擺脫大陸廠限電因素影響，平穩站上4.33億元，年增三成，預期Q4營收續旺！利奇在營收及獲利雙升下，外資已連續兩天買超，股價自10月中最低價23.40元，今日收盤價28.50元，漲幅逾二成！

利奇表示，因應訂單增長及產能供應不及，為滿足市場需求，自去年起已在台灣廠及大陸廠陸續擴充產能，包含建置新產線、添購生產設備及擴大招募線上組配人力，挹注營收逐月持續增長。法人預估，Q4利奇在新設備的擴增陸續投產下，2021年整體營收及獲利表現大幅成長可期，2022年有望優於2021年、續創歷史新高。

利奇表示，自行車產業自去年起已沒有所謂產業淡季，但今年第四季仍是傳統自行車產業的旺季，利奇目前已全力衝刺出貨，推升季營收再增長，全年度可望繳出歷年新高佳績。

展望2022年，利奇不僅全力擴產來滿足訂單需求外，也利用這波自行車產業大幅成長，調整產品結構，包含自有品牌擴大行銷，目前在修補市場訂單已見明顯增長；而代工產品則著重附加價值提高，鼓勵客戶採用中高階零件。

利奇進一步表示，2022年將與客戶協同開發多項新產品，如油壓碟剎、花穀、座立管等也將陸續推出，期望在優化產品結構下，進一步提高本業毛利；今年以來，由於原物料、人工各項成本飆升，利奇也將適時反映售價，維持獲利增長。