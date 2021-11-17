台南市警六分局破獲LINE線上直播博弈網站。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市警六分局破獲的LINE線上直播博弈網站，以周薪1萬元聘請外籍女荷官發牌。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

40歲的吳姓男子與越南籍黎氏夫妻，涉嫌在台南市南區、永康區共同經營博弈網站，並以周薪1萬元聘請外籍女荷官發牌，再透過手機LINE線上直播的方式，提供賭客下注對賭，短短3個月下注金額高達1500萬元，獲利近百萬元。台南市警六分局循線破獲後，全案依賭博罪移送台南地檢署偵辦。

市警六分局鹽埕派出所10月底接獲情資，指南區永成路某廢棄鐵皮屋內建置賭博機房，專供台灣及越南籍賭客，透過手機LINE線上下注對賭，輸贏以周結算，並於永康區龍橋街收水站進行現金賭資交易。

警方派員勘查、蒐證後，16日晚間8點動員26名員警，在市刑大科偵隊的協助下，兵分兩路同步執行搜索，晚間9點在永康破獲收水站1處，當場查獲黎氏夫妻、線上簽賭賭客1人及失聯移工2人，現金賭資6萬8000元、筆電、手機等證物。

此外，晚間9點50分員警還在永成路查獲簽賭網站負責人吳姓男子、線上外籍女荷官及操盤手各1人，以及線上直播博弈工具一批。

警方調查，該直播博弈網站是以越南三公牌類遊戲的方式簽賭，由吳男與黎氏夫妻等3人，從今年8月初起共同經營，分別在南區及永康區各負責直播現場的運作及賭資收受，另以周薪1萬元僱用外籍女荷官，在每天晚上7時至隔日凌晨5時，經營線上直播博弈網站供不特定賭客下注賭博，至今下注金額高達1500萬元，獲利近百萬元。