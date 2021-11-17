發生在今年1月6日的美國國會大廈暴動案，雖然參與的民眾非常多，但是美國司法單位仍然一件一件審理，當初愈張狂的就愈早宣判。當天裸身彩繪，頭戴牛角帽而被稱為「匿名薩滿」(QAnon Shaman)的川普支持者，犯行在星期三宣判，他面臨4年以上的監禁。

「匿名薩滿」本名雅各布"傑克"錢斯理( Jacob "Jack" Chansley)，他現年34歲，是「匿名者Q」(QAnon)的信仰者，也是川普的狂熱支持者。檢方要求地方法官能對錢斯利判處51個月的徒刑，也就是4年3個月。

檢察官表示：「被告錢斯利的犯罪行為，使他成為國會大廈騷亂事件中最著名的的形象人物。具有代表性，因此也要承擔較大的處份。」

「匿名薩滿」的刑期是目前國會暴動事件中最重的，前一位被判刑的是一名綜合格鬥家，他當時直播群眾與警察的衝突影像，上週被判刑41個月。

「匿名薩滿」的律師表示，他的當事人已在9月份認罪，而且自1月被捕以來一直被拘留著，應該可以減刑；同時他也被監獄方面診斷出患有短暫性精神分裂症、雙向情感障礙、抑鬱和焦慮症，他是個患者。

有報導稱，錢斯利在一個暴力和酗酒的家庭中長大，他小的時候過得並不好，在學校也常遭到嚴重霸凌。長大後，他對美國原住民文化的薩滿信仰產生興趣。在他的臥室裡，隨處可見狼和原住民符號的巨幅圖片，以及他自己受薩滿信仰影響的畫作。

後來，他接觸到匿名者Q，這種陰謀論認為，美國政府已被惡魔教與左翼勢力所控制，需要英雄人物出面解救，之後這種情緒就投射到川普身上，他成為川普最積極的支持者，也加入右翼社團並得到自我價值，之後就以「匿名薩滿」的形象出現在各種右翼抗議活動場合

當他認罪時，錢斯利說他對川普沒有赦免他感到失望。