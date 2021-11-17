挽救支持度 紐國政府進一步鬆綁防疫限制 20:592021/11/17 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著疫苗完整接種率超過8成，加上執政黨支持率下滑，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）17日鬆口要進一步鬆綁防疫限制。紐國第一大城奧克蘭自12月15日起解封，但須打過疫苗或 Covid-19篩檢陰性才符合旅行資格。 紐國從11月底開始，將以紅綠燈防疫系統取代封城及邊境封鎖。 韓單日確診再破3000例 重症數創新高 疫後經濟回溫 Q3能源供需已恢復 #鬆綁 #紐國 #防疫 #疫苗 #解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸以防疫為由 限制部分俄羅斯商品經鐵路進口 15:422021/11/17 國際 因應冬季到來 新竹市疫苗施打站升級到室內 16:032021/11/17 生活 陸公益組織呼籲：建立防疫期大陸全國性寵物隔離制度 16:272021/11/17 兩岸 數位存款衝943萬戶 金管會再鬆綁 04:102021/11/17 財經要聞 陳時中該當外交部長，可惜了 04:102021/11/17 時論廣場 酒客店沒帶小黃卡遭查獲 海派酒店吃罰單恐罰1萬5 12:232021/11/17 社會 《基金》富貴險中求 10月保本型基金月減近3成 09:262021/11/17 財經 春節居檢擅自外出 最高罰百萬 04:102021/11/17 生活新聞 八大行業開放議員要求全面帶小黃卡 台中衛生局：依法執行否則告發 14:562021/11/17 生活 打第3劑有影 莊人祥：初估首批26.3萬人有資格 15:012021/11/17 生活 議員為染疫康復者請命落實個案追蹤3個月 中市衛生局：研議辦理 13:382021/11/17 生活 財經熱門新聞 台積電工程師哀號45歲退休難 過來人曝做到一件事有機會 - 財經 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 孫道存驚傳癌逝 享壽72歲 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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