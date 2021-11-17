隨著疫苗完整接種率超過8成，加上執政黨支持率下滑，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）17日鬆口要進一步鬆綁防疫限制。紐國第一大城奧克蘭自12月15日起解封，但須打過疫苗或 Covid-19篩檢陰性才符合旅行資格。 紐國從11月底開始，將以紅綠燈防疫系統取代封城及邊境封鎖。