聯準會（Fed）主席繼任人選可望於本周內敲定，據悉美國總統拜登只考慮兩個選項，一是讓明年2月任期屆滿的現任主席鮑爾續任，二是由Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）取而代之。

拜登在本月初已分別與鮑爾及布蘭納德面談，周二被問到人選是否呼之欲出，他回應說：「再過4天你就會聽到答案。」

不過白宮官員隨後表示，拜登總統會在11月25日感恩節前做出決定，言下之意拜登也可能拖到下周才宣布由誰出線。

美國參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）周二告訴記者，他「十分確定」無論鮑爾或布蘭納德被提名，皆能獲參院認可，「他們兩人都很有資格。」

拜登的經濟團隊及兩黨議員，大多支持鮑爾連任，但有來自民主黨進步派的阻力，他們要求換掉鮑爾。進步派希望Fed新主席能強化金融監管，在因應氣候變遷上加把勁。

據熟悉內情人士透露，不管鮑爾還是布蘭納德，白宮官員肯定他們都能獲得足夠支持。鮑爾在2017年參院的認可表決中，囊括84張同意票，當年支持鮑爾的參議員，有64位仍在職，平均分散在兩黨黨團。布蘭納德2014年在參院的Fed理事認可表決中，獲61位參議員投下贊同票，其中4位共和黨議員依然在職。

68歲鮑爾是共和黨籍，曾任私募股權基金主管，2011年獲時任總統的歐巴馬提名出任Fed理事，2017年被前總統川普任命執掌聯準會。

59歲經濟學家布蘭納德是民主黨籍，2014年進入聯準會，此前在政府任職，先後擔任柯林頓經濟顧問及歐巴馬時期財政部官員。

拜登除為了Fed主席人選傷腦筋，還有3席理事空缺有待填補。1席是懸缺已久，另2席遺缺則是10月任滿職司金融監管的副主席奎爾斯（Randal Quarles），及明年1月走人的副主席克拉里達 (Richard Clarida）。

若鮑爾無緣續任主席，勢必離開聯準會，屆時又將留下理事空缺，意味拜登明年2月前可能得一次提名4位理事。