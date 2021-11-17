民進黨「四個不同意」公投說明會今晚在板橋五權公園舉行。（王揚傑攝）

民進黨「四個不同意」公投說明會今晚在板橋五權公園舉行。（王揚傑攝）

民進黨「四個不同意」公投說明會今晚在板橋五權公園舉行。（王揚傑攝）

民進黨持續辦理「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，今（17日）晚在新北市板橋區五權公園由副總統賴清德、民進黨副祕書長林飛帆、立委羅致政、張宏陸及新北市議員何博文輪番上台宣講。

賴清德表示，就他所知，四項公投中新北市民一定不會同意「重啟核四」及「公投綁大選」，因為核四是古董拼裝車，絕對有安全顧慮，若發生問題新北市一定完蛋，且核廢料至今還不知道放哪；至於公投是民進黨和大家努力爭取來的，上次九合一選舉的亂象大家都看到，都不希望為了省一天時間，反而讓社會更亂。

另對「珍愛藻礁」賴清德說明，中油第三接收站已從當初國民黨規畫的232公頃，縮小到23公頃，政府有做好配套措施，不會因發展經濟犧牲了環境保護，但若不繼續蓋，北部就會缺電；此外，進口美國含萊克多巴胺豬肉，絕對符合國際標準，進口後大中小盤商都要公開透明資訊，要加入CPTPP和國際做生意，就要投不同意。

林飛帆則細數民進黨政府過去在阻擋非洲豬瘟、疫情及提升經濟、國際能見度等政績，他強調，民進黨政府是負責任的政府，做該做的事，「四個不同意」 不是為了反對哪個黨，最重要的主張，是要讓台灣的國家發展路線繼續向前進，拜託大家12月18日投下四個不同意。