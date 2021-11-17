台灣大哥大創辦人、太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因涉及偽造文書案件，在台北監獄服刑，不久前因腫瘤惡化保外就醫，豈料病情不見好轉，今（17）日凌晨不治，享壽72歲。孫道存生前情史豐富，2008年曾和小33歲辣模小可邱羿霖（現改名賴婕埨）傳緋聞，女方也被貼上「拜金」標籤；而13年後小可已升格人妻，不久前更曬出穿挺孕肚穿白紗照，分享婚後幸福生活。

小可在2008年和孫道存牽手現身女星李蒨蓉結婚5周年派對，站在商場名人身旁也讓她的身份立刻被廣泛討論，更被挖出孫道存還對她溫馨接送、送名錶禮物表心意，兩人相差33歲的「父女戀」一時間變最夯話題；不過，事後小可曾出面澄清，當時和孫道存並非交往關係，「我只是被追求過」，更解釋那時是剛好和男友吵架，想氣氣男友，沒想到對方是這麼有名的大人物。

儘管這段緋聞不是真的，但小可生活卻受到劇烈影響，她不僅被外界貼上「拜金」標籤，還有被過氣藝人丟高跟鞋，造成她美背上留下醜醜的疤痕；有一任男友更因為她昔日緋聞嗆她不配進他們家門，讓她心靈很受傷，身體也出狀況，甲狀腺出問題，還害她短時間胖了近10公斤、起蕁麻疹等。

在過了13年後，小可走出過去遇到對的人，38歲的她不只是幸福人妻，10月底更在IG曬出一張挺著孕肚穿著白紗的美照，分享自己在今年成為「人妻」和「人母」的喜悅，雀躍地說「人生就是那麼的充滿驚喜與計畫趕不上變化！我就自然懷孕了」。