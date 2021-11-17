台北市籃球記者聯誼會與國泰金控前進新北市三峽山區的插角國小金敏分校，和學童活動熱絡。（台北市籃球記者聯誼會提供）

台北市籃球記者聯誼會與國泰金控為推廣基層籃球運動，17日造訪新北市三峽山區的插角國小金敏分校，致贈籃球及訓練裝備，鼓勵小朋友們從籃球技巧的訓練中學習團隊合作以及面對失敗的經驗，未來的路有籃球一路陪伴成長。

插角國小創校已有80年歷史，位於大板根的本校跟相隔四公里的金敏分校六個年級各有一班，是新北市內的迷你森林小學，但非常重視戶外活動，校長宋宏璋表示，插角的小朋友平常的運動就是登山跟跑步，而金敏分校只有72位學生，透過台北大學社會系的協助，組成了男籃、女籃各一隊，跟三鶯部落的小朋友一起快樂打球。

目前插角國小每週練球三次，每次一兩小時，球員自己也會找課餘時間自主訓練，儼然藉由籃球這項運動讓學生們有一個目標凝聚向心力，並從學習團隊合作、紀律與服從，變成未來的生活素養。

六年級的女籃隊長張歡說，練球就是盡全力，今年之前球隊打了3場菁英盃賽事，雖然勝場說尚未開張，但是第3場比起前兩場進步很多，期許自己畢業前要拿到勝利；五年級的男籃隊代理隊長高仲辰加入球隊已經3年，對於球隊打敗政大實小的比賽印象最深刻，並笑說：「只是自己沒有進球。」

國泰金控長年支持各級籃球運動，除了舉辦國內最大規模的青少年三對三比賽，也襄助台北市籃球記者聯誼會，每年舉辦偏鄉球隊關懷之旅，今年雖然因新冠肺炎疫情停辦新聞盃籃球賽，但是國泰關懷基層籃球初衷不變，持續號召社會各界培養運動習慣，打造健康人生。