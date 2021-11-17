香港財政司司長陳茂波今日出席線上研討會，陳茂波向美國商界強調香港和美國於商貿及投資長久以來的緊密關係，今年前三季，港美雙邊貿易強勁增長，香港出口美國較去年同期增長17％，而自美國的進口增長更接近21％。2019年，美國是香港的第六大外國直接投資來源地。根據最新統計，美資在港開設的公司數目近1300家，僅次於中國及日本，位列第三。

陳茂波表示，中國《十四五規劃綱要》展示中央政府繼續支持香港作為國際金融、航運及貿易中心、全球離岸人民幣業務樞紐和國際資產及風險管理中心的定位，並支持香港發展為國際航空和創新科技樞紐。規劃綱要提到要完善香港融入國家發展大局，深化珠三角區域合作，高質量建設大灣區。

陳茂波指出，大灣區「跨境理財通」為金融及相關專業界別開展了更廣闊的市場，為國際金融機構帶來龐大商機。香港作為資金進出內地重要橋樑的角色，以及全球離岸人民幣業務樞紐和國際資產管理中心的地位將進一步強化。

陳茂波強調，香港社會回復穩定，為來自世界各地的企業和投資者創造了安全穩定和有利營商的環境。縱使過去兩年充滿挑戰，香港金融市場一直保持穩定，聯繫匯率制度及各個金融市場環節運作良好。同時，銀行體系保持穩健，金融服務行業各環節表現優良，金融機構將繼續積極把握在香港和內地的發展機遇。

線上研討會由香港駐華盛頓經貿辦與美中貿易全國委員會合辦，約100人出席。由美中貿易全國委員會會長克雷格．艾倫主持，香港美國商會主席Jessica Bartlett及國際金融協會中國研究主管馬青亦於會上分享意見。