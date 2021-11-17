為提升偏鄉學童讀寫能力，台積電文教基金會、天下雜誌教育基金會以及清大柯華葳閱讀研究中心3方攜手合作，17日共同啟動教師厚學計畫。該計畫為期5年，以提升學童閱讀及理解能力為目標，在國小國語課本基礎上編製大量教案，供全台50所偏鄉國小教師使用，透過教學活動的切換與整合，搭配精緻化教學語言，提升學童學習能力與成果。

台積電文教基金會自2004年起即與天下教育基金會共同發起希望閱讀計畫，持續改善偏鄉校園閱讀環境及風氣，今年度再與柯華葳教授閱讀研究中心合作，3方攜手共同為偏鄉教師打造教育支持系統，為第一線的偏鄉教師打造堅實的後盾，幫助教師引領偏鄉孩子提升實質的讀寫能力。

柯華葳教授閱讀研究中心主任陳明蕾指出，為掌握學生學前讀寫能力萌發狀態，教師厚學計畫去年6月開始籌備，今年9月正式啟動，教案就有20人編寫，目前已完成康軒、翰林以及南一等版本的1年級國語課本，正在做第2年的教案。今年9月也完成1249名偏鄉國小一年級學生讀寫萌發能力評估。

陳明蕾團隊設計的教案在課本的基礎上，直接為老師提供馬上可用的素材，連學習單都設計好，從理解接上字詞到認知成分的挹注，有效化解偏鄉老師只有單純處理造句單薄的困境，未來透過校準會持續修正，也會因偏鄉脈絡不同，增加文化議題的合作。

台積電文教基金會則表示，厚學計畫精髓在給予偏鄉教師支援系統，不僅給予專業教案，還有AI大數據架構，讓老師教法得到完全分析，教育現場狀況更有效掌控。該計畫為5年期計畫，預計在2026年透過大型國際識字率測驗來比較專案施行後，與台灣普遍識字率有無實質上的提升。