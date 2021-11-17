溫昇豪飾演曾在美國單位服務的美軍戰俘。（myVideo提供）

薛仕凌飾演剛大學畢業的文貴。（myVideo提供）

時代生活劇《茶金》主演溫昇豪、連俞涵、薛仕凌日前接受myVideo專訪，連俞涵大讚劇中男演員體力超好，「他們拍戲沒事時看到單槓就去做引體向上、伏地挺身，充滿男性費洛蒙」，她則自認「氣血不足」，所以演完這齣戲之後就去看中醫、調身體。被問效果，她表示以前很容易想昏睡，「現在有努力調到常態」。

《茶金》以1950年代為背景，述說新竹北埔的茶產業，如何在爾虞我詐的商場中，面對強大競爭起落浮沉，靠著茶葉創造經濟奇蹟。若把自己比喻成一種茶？薛仕凌把他飾演的文貴比喻成日本綠茶，溫昇豪笑問：「綠茶婊？」薛仕凌語帶玄機表示：「跟故事有關。」連俞涵表示自己喜歡喝普洱，「角色就很東方美人茶，在一次次受傷中淬煉出屬於她自己獨特的韻味。」溫昇豪則說：「我覺得我是普洱茶，越陳越香！」連俞涵驚訝大喊：「難怪我喜歡KK！」但她這番言論「疑似爆雷」，立刻被身旁兩個男演員比「噓」要求不能透露更多。

要連俞涵從溫昇豪、薛仕凌兩位角色中選擇喜歡的對象？她表示兩人都在現場太難抉擇，猶豫一陣才說出：「我選武雄（曾少宗飾演）。」但她不忘點出現場兩個男性角色的魅力：「KK（溫昇豪飾）像一個長者，會一直開導你！」看到溫昇豪沉默不說話，連俞涵趕快解釋：「我不是說年紀，是說閱歷！」溫昇豪在旁開玩笑說：「我都用『日曆』，不是用『月曆』！」連俞涵趕緊再補充：「一些小女生會很喜歡這種大叔。」

該劇服裝道具都相當考究，溫昇豪表示自己在劇中服裝偏美式，因為他飾演曾在美國單位服務的美軍戰俘，期待大家看戲時可以從他身上找到一些西方的符號，「戲裡會加上兩撇小鬍子！因為現在戲已經殺青，把它刮掉了。」女主角連俞涵身穿開始做生意時量身定做的黃色復古洋裝，她表示工作時的洋裝線條有些不一樣，這件是合身高腰，還加上澎裙。薛仕凌著三件式正裝，他飾演的文貴離開學生身份開始做生意，所遇到上流社會的人士都很著重正裝。

最令溫昇豪難忘的是，戲中有許多英文台詞，溫昇豪都先請一位朋友幫他翻譯，再和外國演員確認台詞，他也笑說：「我的英文沒有像仕凌一樣可以這麼流暢地講，仕凌是全劇組英文最好的，結果在裡面卻要講最憋腳的英文。」此外，薛仕凌也挑戰完全沒接觸過的客語，藉由此次演出了解客語特性。