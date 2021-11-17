今年以來房市買氣熱絡，開發商卻笑不出來！大台中不動產開發公會今（17）晚在臻愛婚宴會館舉辦第11屆第3次會員大會。理事長王至亮表示，根據該公會統計，今年以來，模板、鋼筋、水泥、建材、工資等建築成本漲幅高達二至五成，加上缺工、搶工，營建成本不斷的墊高，近兩年完銷的預售案工程發包時，屢見成本漲幅過高無法發包，或營建成本過高導致賠錢，讓建商陷於兩難。

台中目前土地供給量較多的熱區，包括北屯區14期、水湳經貿園區、高鐵特區、台中港特定區等區域，政府單位標售的土地價格屢創新高，吸引科技產業，機械業等大筆投資土地，建商沒有土地可加工開發只好跟進搶地，帶動各區土地成交價較去年漲幅逼近三成，甚至更多。

王至亮強調，建案平均獲利約10至18％，每一建案需耗費3至5年興建，平均下來，每年獲利率僅3至5％，目前卻面臨地價、原物料、缺工、斷金流等成本不可控的漲幅下，建商真的是「處境艱難」！

大台中不動產開發公會極力向政府爭取多次住宅案開放聘用外勞，卻卡關在少數勞團，王至亮期盼能透過「健全營建業勞工問題之國是會議」，讓勞資多方坐下來心平氣和商議，如何緩解台積電、大立光、機械業擴廠、台商回流等因素，加上科技大廠不斷加價搶工惡性競爭，造成營建工人嚴重缺乏！

王至亮呼籲，政府單位切莫等閒視之，應盡速找出短中長期因應對策，讓社會住宅、公共工程、道路、學校工程都找的到工人順利發包，也讓勞工獲得合理工資和照顧，才是幫助建築業產業升級的良策。

王至亮表示，台中地區目前人口數已達282萬人，縣市合併後10年來增加近16萬人，約成長近18萬戶，代表台中對住房的剛性需求，一年要1.8萬戶以上，台中在穩定發展下是正常需求，加上台中18所大專院校學，學生數19萬人，后里、中科、精密機械園區串起的西部科技走廊，就業人口數萬人，台中有堅強的剛性買盤支撐。

王至亮指出，台中第一條捷運今年4月通車，捷運綠線如同一把「弓」，鐵路高架化則是弓上的「弦」，而捷運藍線如同「箭」，而這把箭射向亞洲及全世界，捷運串起數十萬通勤族交通的便利性，應該盡快施工，此乃台中邁向國際城市、成為台灣第二大政治經貿中心的重要關鍵。

王至亮說，可預見的未來，捷運藍線從台中港出發，載滿港區郵輪的觀光客，到市區觀光消費採購，也可延伸到清泉崗機場，一直到終點台中火車站，體驗舊城古蹟之美，又可延伸到太平區，全長25公里、全線共20多個車站，希望全線地下化，避免如韓國首爾捷運拆掉重做，後悔莫及。