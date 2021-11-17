當前大陸正全力推動節能減排，大陸國務院總理李克強17日主持召開國務院常務會議，會中審議通過「十四五」推進國家政務信息化規劃，加快建設數位政府、提升政務服務水準；並決定設立人民幣（下同）2千億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，促進綠色低碳發展。

華爾街見聞報導，本次國常會指出，大陸能源資源結構以煤炭為主，要從國情實際出發，著力提升煤炭清潔高效利用水準，加快推廣成熟技術商業化運用。會議決定，在前期設立碳減排金融支持工具基礎上，再設立2千億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，形成政策規模，推動綠色低碳發展。

新設立的專項再貸款，按照聚焦重點、更可操作的要求和市場化原則，專項支持煤炭安全高效綠色智慧開採、煤炭清潔高效加工、煤電清潔高效利用和推進煤層氣開發利用等。全國性銀行自主發放優惠貸款，中國人民銀行按貸款本金等額提供再貸款支援。

會議要求，統籌研究合理降低專案資本金比例、適當稅收優惠、政府專項債資金支援、加快折舊等措施，加大煤炭清潔高效利用項目支持力度。