同為地方警義消組織的一份子的九族文化村，感於義消配備之不足，17日在鳳凰志工聯誼聚會的場合，捐贈了100個消防人員救命三寶之一的救命器給在地義警消打火英雄使用，由南投縣政府消防局長林聰吉代表接受。

鑒於最近台灣火災事故頻傳，打火英雄頻頻出入火場冒險救難，警消與義警消出入火場的安全備受矚目，九族文化村特別關心並在獲悉有許多協助打火的義警消英雄，有救命器motion scout不足的需求後﹐決定捐出100個消防人員救命三寶之一的救命器給在地義警消使用。

南投縣消防局表示，救命器是一種提供消防人員確保的警報器，具有人員靜止警報功能，當開機靜止30秒不動時，警鳴會自動啟動，還有高溫偵測警報和發出連續性求救信號聲的功能，可以確保消防人員於救災時發生危難時，報知其他救災人員，俾使以最快速度了解受困位置，迅速救援。

消防局指出，救命器是消防單位每位消防員的標準配備，但是若要充分提供編制外的義警消人員，還是不足的，加上單位有備品的需求，當然越多越好，感謝九然族文化村能夠捐出這一批救命器，非常及時且符合需要。

九族文化村表示，九族文化村也是地方警義消組織的一份子，鑒於增加警義消的安全保障，希望這批救命器的捐贈能夠是提供打火英雄支持後盾的行動證明。