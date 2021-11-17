玄奘大學時尚系受清華大學音樂系之邀，設計 《薩勒姆風暴》音樂劇妝髮服，呈現效果奇幻迷人。（玄大提供／邱立雅竹市傳真）

清華大學音樂系日前推出歌舞音樂劇《薩勒姆風暴》，誇張華麗的妝髮造型讓舞台效果大加分，幕後功臣原來是玄奘大學時尚設計學系生師團隊，下苦功揣摩劇情角色，更一手包辦服飾妝髮整體造型。時尚設計學系表示，團隊將角色形象的情感、性格、人物特色以及在舞台上的戲劇張力等不同角度帶入，讓台上演出的層次更加豐富。

玄大時尚設計學系與清大音樂系多年來保持良好合作互動，此次清大音樂系推出音樂劇《薩勒姆風暴》，找上默契十足的玄大時尚系協助妝髮與整體造型，成果也出乎眾人意料，奇幻華麗的設計讓角色更入戲，也帶來驚豔的視覺效果。

時尚系主任吳珮韓表示，最開始先投入劇本研究，了解角色的形象設定，考量每一個演員特質，甚至舞台上出現的肢體動作，也都須通盤考量，花了許多時間討論，最後定調風格。

「9月初才真正開始執行。」吳珮韓表示，11月就要公演，時尚系團隊花了一個月的時間製作與調整，時程上非常壓縮。吳珮韓也透露設計細節，她添加了流行元素，把角色符號化，像是重要的女性角色，採用強烈的視覺效果的大蝴蝶頭飾，既有純真感，也有綻放自我的效果。

劇情也安排部分角色需分飾多角，為了讓角色服裝快換，吳珮韓採用換頭飾的方式，快速轉換角色，像是部分女性演員要演出歌隊，為強調歌隊散播謠言、人云亦云的情節，吳珮韓設計出大聲公樣貌的帽飾符號，趣味性十足。

吳珮韓表示，過去與清大音樂系合作的風格多半中規中矩，此次音樂劇挑戰度高，在討論風格調性時，就決定朝超現實發展，眾人最後拍板定案有趣、奇幻風格的設計，效果讓所有人都很滿意。