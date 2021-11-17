國民黨台北市議員羅智強為年底公投夜宿凱道，宣導「4個同意」，台北市長柯文哲今晚履行議場上的承諾，赴凱道參與直播夜話但不留宿，還贈簽名藍白拖和紅豆湯，要給「打不死的小強」，羅智強則說因柯愛自嘲白目，因此回贈墨鏡遮一下，還虧說送「藍白＋紅共」太政治不正確，會被綠營網軍1450攻擊，柯則笑回「那下次送綠豆湯好了」。

年底4大公投案將於12月18日投票，有國民黨所提的反萊豬、公投綁大選，和環團聯合提出的珍愛藻礁，及擁核團體所提的重啟核四。國民黨拚「4個同意」，民進黨則力倡「4個不同意」，民眾黨則定調「2好2壞」，贊成反萊豬、護藻礁，反重啟核四、公投綁大選。

羅智強今和柯文哲合體直播，兩人見面互動超熱絡，柯拿出說好的藍白拖和紅豆湯，要給對方暖暖身子，還用麥克筆簽上自己名字給小強留念，羅智強也不甘示弱，準備一副墨鏡回贈，說要遮遮柯文哲的白目，現場氣氛相當歡樂，兩人也拿著「禮物」開心合照，完全沒有不同政黨、立場的緊張感。