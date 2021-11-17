正在KKTV跟播中的小栗旬主演新劇《日本沉沒-希望之人-》描述地震災害，內容切身且規模龐大，觀眾愛看又愛罵，每集都有罵點，而也因作品描寫逼真，日前東京發生路面坍塌時讓網民產生聯想，直呼「快通知小栗旬！」

《日》劇由小栗旬主演，松山研一、杏、仲村亨、香川照之、瑛士、中村杏、比嘉愛未、杉本哲太、吉田鋼太郎等人共同演出，豪華卡司堪比電影。故事描述小栗旬所飾演的野心勃勃的環境省官員，無視學界的警告，硬是推動污染物的海底儲存系統，引發日本部分國土沉沒於海底的危機。

首先是在《半澤直樹》中有精采演出的香川照之在《日》劇中扮科學怪博士，第一集登場就有觀眾批「笑容太可怕」。而該劇與《半》劇同為TBS「日曜劇場」時段播出，整齣戲又幾乎是穿著西裝的男性角色，運鏡、人物關係等要素都被觀眾說「越看越像《半澤直樹》」。

（※以下內容含劇透）

最新播出的劇情中，日本發生巨大地震，逼真的CG呈現地裂畫面，小栗旬與杏災難片式地不斷奔跑，日媒藉專家意見指出「在地層已崩裂的巨大搖動下，人基本上已無法依自己意志跑動」，而故事中小栗旬與杏待在安置災民的「避難所」中，又被嚴苛觀眾說「來跟民眾搶糧食嗎？」

不僅劇情處處被挑剔，連演員私事也被扯進。渡邊謙35歲的演員女兒杏在《日》劇眾男星萬綠叢中一點紅，現實生活中她與不倫前夫東出昌大離婚至今約一年，而在《日》劇中她對白中有提及不倫的場面，又被觀眾批「對她本人太殘忍」。觀眾雖罵不停，收視率也隨之高升不下、維持兩位數好成績，讓電視台笑呵呵。

小栗旬曾表示，希望藉此作品能喚起大家對災害的意識。該劇播出初期，日本關東地區與東北地區地震頻發，網友苦笑「太巧合」，而本月初東京都武蔵野市吉祥寺本町發生路面坍塌，一台垃圾車陷入坍塌處，讓網民又產生聯想，開玩笑地直呼「快聯絡小栗旬！」