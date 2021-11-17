今有2架共機侵擾西南空域 21:312021/11/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16戰機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日夜間有2架侵擾西南空域，2架都是殲-16，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 國防部統計，10月1日共38架共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架；10月3日16架；10月4日56架，也是國防部自公開即時軍事動態以來，數量最多的一次 57件農產品殘留農藥 量販、超市已停售或下架 企業董座再捐新北2輛復康巴士 4年已累計贈9輛 #2架 #10月 #共機 #侵擾 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成軍前最後預演 航空迷搶拍F-16V 04:102021/11/17 地方新聞 超前部署 華航 購25架新機衝客運 04:102021/11/17 證券．權證 15輪97萬人可混打 拚年底2劑覆蓋率6成 04:102021/11/17 生活新聞 頡懋左右開弓 強攻3D列印機 04:102021/11/17 證券．權證 4童打過期疫苗 護理師連2年升官 竹縣衛生局回應了 16:532021/11/17 生活 台穩斥巨資 添購高階內齒輪研磨機 04:102021/11/17 證券．權證 用鏡頭看台灣》安捷航空P2012入列 台灣天際出現新機風景 20:302021/11/17 生活 帆宣10月稅後淨利1.27億 年增逾七成 04:102021/11/17 證券．權證 春節檢疫7＋7可避免突破性感染 台大學者：有2前提 12:172021/11/17 生活 《國際經濟》日10月出口年增9.4％ 連7月2位數增長畫下句點 11:252021/11/17 財經 桃園AZ疫苗接種踴躍 今加開2萬8千多劑開放預約 13:572021/11/17 生活 政治熱門新聞 嗆謝長廷還不敢告 施明德再爆當年為何要阿扁道歉下台內幕 - 政治 昔日「反核言論」被起底 宅神竟一句話神回應 - 政治 1218公投》藍綠5戰將最新「民調」曝光 他大贏蔡英文 - 政治 近2個月最新「政黨民調」曝光 第1名是這個黨 - 政治 中二立委補選 王世堅曝一數字：年輕選票受很大影響 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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