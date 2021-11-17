殲-16戰機。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日夜間有2架侵擾西南空域，2架都是殲-16，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

國防部統計，10月1日共38架共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架；10月3日16架；10月4日56架，也是國防部自公開即時軍事動態以來，數量最多的一次