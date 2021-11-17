中天新聞《盧秀芳辣晚報》

目前僅有4國承認高端疫苗，指揮中心日前宣布已接種兩劑高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可加打兩劑國際認證的疫苗；有立委質詢表示，若打4劑疫苗出問題，誰負責？陳時中回應表示「我沒有辦法負責。」《中天新聞》對此進行街訪民調，大部分民眾挑的選項是「沒天良！你不負責誰負責」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》17日派出記者辮子妹針對「高端仔若出國，一年打4劑疫苗出事誰負責？陳時中：『我沒有辦法負責。』這種說法你能接受嗎？」進行街訪民調，並提供5個選項供受訪民眾選擇。1.沒天良！你不負責誰負責；2.哇哩咧，高端仔被國家放生；3.恭喜啊，打越多賺越多；4.負責任？那是什麼；5.太棒了，我也要當大官。

結果顯示，有20位受訪民眾參與這次投票，其中12人選擇選項1，2人選擇選項2，1人選擇選項3，3人選擇選項4，2人選擇選項5。

受訪民眾們紛紛表示，沒天良、好荒謬。有一位男子就表示，「他是政務官，政務官要負責。當初他就要大家打，鼓吹大家打，那現在打出事情，他不負責嗎？」一位年輕人則直言，「太棒了，我也要當大官呀，什麼事都不用負責..。」還有人直言，「他今天如果在野 他絕對不會這樣說話」。

一位男子則表示，「當初會打高端的，絕對都是支持政府嘛。那我打了高端了，你們又不負責，那我支持你這個政府，有什麼用？」一位短髮正妹也表示，「你不負責，誰要負責？你怎麼可能就是把我們當白老鼠呢？」「所以他之前是騙我們的是嗎？因為大家可能以為打這個，就會比較好。」