宜蘭縣羅東鎮一戶民宅今（17）日晚間傳出火警，並造成兩人送醫救治，因傷者的傷勢並非是一般火警的燒燙傷，也引發一些臆測，不過宜蘭縣政府消防局強調，起火原因不明，目前正由警察局及消防局火調科調查，因火災現場凌亂，一時之間無法判定釐清，現場相關物證也還需要採樣送驗。

宜蘭縣羅東鎮河濱路316巷內的一戶民宅在晚間冒出白煙，消防局勤指中心接獲報案並得知疑似有人員受傷，立即派遣羅東、廣興、五結分隊救災人車前往搶救。

救災人員抵達現場時發現，現場共有2名傷者，但皆已自行逃出火場，屋內沒有人員受困，救災人員立即進入起火點四樓客廳，並使用滅火器將火勢撲滅。

在火警中受傷的兩名傷者，一名是26歲的男性傷者，右手、右腳、右臉有一、二度大約20％燒燙傷，意識清楚，送往聖母醫院；另一位27歲的男性傷者傷勢較嚴重，左手掌疑似是遭到炸斷，另外右腳及臉部灼傷，同樣意識清楚，送往博愛醫院救治。

宜蘭縣政府消防局勤指中心表示，這起火警詳細起火原因不明，正由警察局及消防局火調科調查中，現場無法判定是否有爆裂物，相關物證需進一步採樣送驗。