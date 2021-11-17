根據薪酬顧問公司Johnson Associates發表最新一份報告指出，鑒於美股多頭氣盛、獨角獸科技新創公司掀起IPO熱潮，加上多家大型企業進行整併，使得今年華爾街員工領到的紅利獎金預料比去年至少增加兩成，將創下2009年金融海嘯以來最大增幅。

去年受到新冠疫情對全球經濟與企業交易造成影響，導致金融業從業人員領到的紅利大幅縮水。不過今年美國經濟已從疫情重創中復甦，連帶也讓金融業重拾以往熱絡景象。

Johnson Associates執行董事強生（Alan Johnson）在報告中提到，金融服務業的所有領域，包括投資銀行、資產管理與另類投資，都在今年創下有史來最佳表現，這也將轉換成為金融海嘯以來最大的紅利增幅。

根據該薪酬顧問公司對銀行與資產管理公司的公開資料進行分析，今年紅利增加最多預料將是投資銀行的承銷人員、股票交易員與投資銀行顧問。

其中投資銀行承銷人員預料獲取的紅利將比去年暴增30％到35％。至於投資銀行顧問與股票交易員領到的紅利也料將增加20％與25％。此外私募基金、資產管理與對沖基金員工的紅利增幅也將有兩位數。

Johnson Associates在報告中，並沒有提供今年這些金融人員可領到的紅利實際數目，不過以往經濟榮景時期，在華爾街大型銀行任職的員工通常可領到六位數的薪酬。

高盛財務長薛爾（Stephen Scherr）上月曾在法說會上透露，今年前三季的薪酬支出比去年高出34％。然而今年前9個月，平均每位高盛員工可領到的薪酬為33萬6581美元。

此外高盛對手摩根士丹利同期間的薪酬支出也增加24％，平均每人可得到26萬美元。

摩根大通也在10月法說會上暗示，今年紅利將比去年優渥。