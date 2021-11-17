萬物皆漲，經濟部召集大賣場於本周開始設「平價專區」，但卻有多名立委批評「虛應故事」，把原本打折、促銷品湊一起；家樂福表示，平價專區以「抗漲省更多」為號召，店內擺設分三大區塊，包括「促銷目錄」(如買一送一、第二件五折)、「安心價」、「自有品牌」等；其中，「安心價」就不同於促銷目錄，精選麵食、罐頭、清潔用品等300項民生用品，由於廠商長期合約做後盾，可以保證長期穩定價格做「安心價」。

有量販業者認為，促銷買一送一等優惠，折算下來的價格，本來就和「平價專區」沒有明確界線，業者願意做活動，對消費者來說就是好事，立委的虛應故事之說，是有點苛刻；量販店坦言，確實有些商品漲幅很兇，把沒有漲價的平價商品擺在一起、加強宣傳，可以分散漲價的焦點。

愛買表示，即日起於賣場入口處將本檔期民生商品特價資訊加強告示，並會在沙拉油、泡麵、麵條、衛生紙等品類區域將優惠抗漲商品明確標示清楚，方便民眾選購；愛買也挑出超過220款米、油、泡麵、牙膏等民生指標性商品買1送1，讓民眾不再有荷包縮水的感受。