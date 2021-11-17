蔡英文總統「論文門展」最新進展曝光，資深媒體人彭文正17日表示，持續追蹤「論文門」的團隊友人，美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森（Michael Richardson），近日接獲英國資訊委員會辦公室（UK Information Commission’s office，ICO）通知，將重啟「論文門」調查。彭文正強調，這對追查「論文門」真相的團隊而言，確實是非常大的好消息。

彭文正17日在個人所主持節目「政經關不了」表示，原先論文門的調查，被英國倫敦政經學院(LSE)技術性阻饒而碰壁，ICO也不太想處理這件事，因此，論文門團隊將ICO一狀告進英國地方法院，一審結果不了了之，自己被判敗訴，並被要求不要繼續追查。

英國資訊委員會辦公室（UK Information Commission’s office，ICO）回信給前專欄作家麥克．理查森（Michael Richardson）。（圖/翻攝自 政經關不了 網路節目）

彭文正續指，所幸論文門團隊友人麥克理查森（Michael Richardson），鍥而不捨上訴並持續和英國資訊委員會辦公室(ICO）溝通，英國資訊委員會辦公室(ICO）已在近日回信表示，「是的，我們將更換審查委員，重啟對蔡英文論文案調查」，並將以「英國倫敦大學政經學院提出的前後矛盾說詞，做為重啟調查的癥結點」。

彭文正還說，有人私下問他，若將此事公開，是否會影響調查進度？讓蔡團隊有所警覺，是否該保持機密不對外公布。他也詢問麥克理查森（Michael Richardson），麥克理查森向他表示，「Tell the World 告訴全世界」。而據公開資訊顯示，ICO是英國的個資保護專責機關，成員由英國女王任命。

不過，對於論文門相關爭議，總統府發言人張惇涵曾多次發聲明重申，蔡總統的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，而總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明蔡總統經過嚴謹程序，取得博士學位。