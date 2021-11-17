外交部長吳釗燮接受澳媒專訪。外交部提供外交部提供

面對大陸的威脅，外交部長吳釗燮接受澳媒專訪表示，中國對台動武可能性始終存在；中國建造現代化海、空軍，持續對台發動心理戰、法律戰及軍事侵擾活動，並阻撓台灣的國際參與。台灣除強化自我防衛的決心，更會積極強化國防力量、提升不對稱戰力，並深化與理念相近國家的戰略安全合作及情資交流。

吳釗燮日前接受「澳洲天空新聞台」主持人Peter Stefanovic視訊專訪，專訪內容今天在該台特別紀錄片「中國崛起」（China Rising）中播出，主持人就中國對台威脅、台澳關係及香港情勢發展等議題，與吳釗燮進行深入訪談。

針對大陸近年對台灣帶來的軍事及外交威脅，吳釗燮指出，中國對台動武的可能性始終存在，台灣位於捍衛民主的戰略前線，堅信維護民主自由的生活方式。面對來自中國各層面的威脅，台灣除強化自我防衛的決心外，更會積極強化國防力量、提升不對稱戰力，並深化與理念相近國家的戰略安全合作及情資交流。

他認為，沒有任何國家可以免於中國的威脅及壓力。因此，理念相近國家共同合作、相互支持顯得極為重要；台灣與澳洲雖無正式外交關係，雙方仍然互設代表處、具備共享利益與價值，近年來台澳雙邊關係也大幅進展，各領域交流及合作密切。台澳同為民主國家，面臨中國的壓力與脅迫，更能相互支持，雙邊關係相信將更為緊密。

在香港情勢方面，吳釗燮指出，台灣與香港情況截然不同，中國從未實際統治過台灣；而台灣擁有自己的政府與健全的軍隊。香港情勢的發展顯見中國的「一國兩制」承諾是不切實際的，台灣人民也不會接受此一模式。

該紀錄片曾專訪澳洲及美國等重量級政要、官員及學者專家，包括澳洲前總理霍華德、艾伯特，及現任國防部長Peter Dutton、貿易部長Dan Tehan、澳洲前外長Bob Carr、美國前國務卿龐培歐、前副國務卿阿米塔吉、澳洲學者Peter Jennings等。

外交部表示，澳洲各界均十分關切中國擴張對區域及世界的重要影響，及對民主陣營的威脅。專訪內容有助增進澳洲民眾對台灣海峽和平及穩定重要性的瞭解與重視。

「澳洲天空新聞台」是澳洲首家當地製作24小時聯播的新聞頻道，其總公司「澳洲新聞頻道」為「澳洲新聞集團」旗下媒體，頻道收視範圍除澳洲全境外，也包括紐西蘭，極具影響力。