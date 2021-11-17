柯文哲探班羅智強凱道夜宿

今日是國民黨台北市議員羅智強夜宿凱道第19天，他請來身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲合體直播，2人雖立場不同，但互動時有說有笑。談及民進黨堅定反核時，柯文哲直言，他認為核四廠很難蓋下去，但若不蓋，是否考慮讓核二、核三延役，保留12％電力來源，後續再看怎麼做，但如今蔡英文總統喊出2025非核家園，再生能源的電力百分比卻追不上，那電要從哪補。

年底4大公投案將於12月18日投票，有國民黨所提的反萊豬、公投綁大選，和環團聯合提出的珍愛藻礁，及擁核團體所提的重啟核四。國民黨拚「4個同意」，民進黨則力倡「4個不同意」，民眾黨則定調「2好2壞」，贊成反萊豬、護藻礁，反重啟核四、公投綁大選。

羅智強直播時開頭就嗆，反萊豬、護藻礁及公投綁大選都是民進黨過去的主張，如今卻立場大反轉，還將不支持者打成中共同路人，到底民進黨用「抗中保台」這招為公投立場辯護何時會停？柯則說，會一直用到沒效為止，因為很明顯對選票很有用。

羅智強追問，柯對4項公投通過是否持樂觀態度？柯表示，其實公投重點不是投票，必須理性討論，像他雖然反核，但蔡英文上任以來，花在核四廠封存的經費已達40億，民眾黨立委蔡壁如曾說，立院赴核四廠考察時發現內部亂七八糟，他聽完後告訴蔡，應反問政府那40億拿去哪；他也主張核四應認賠殺出，有本事就關廠，但民進黨都執政5年還講這個。

羅接著詢問，國際潮流是減碳優於非核，假設將核能排除在台灣能源政策之外，未來電力發展恐有大問題。柯認為，不是說核能不對，是台灣太小、地理位置有問題，像福島核電廠半徑30公里內人口也不多。但也不是不能用核能，只是大家要講好這有風險。

柯坦言，核四公投他也很頭痛，因為核四廠很難蓋下去，但若不蓋，是否先讓核二、核三廠延役，保留原有的12％，這段時間想想該怎麼做，是否讓再生能源佔比提高，但現在蔡英文說2025非核家園，屆時再生能源比例根本追不上，那這12％電要從哪來，都是政府應講清楚的事。

羅最後指出，國民黨和民眾黨有共識的是反萊豬、護藻礁，詢問柯對反萊豬是否樂觀？柯對此表示，反萊豬一定會過，民調做就知道，他自己主張源頭管理明白標示，「我是買家，為何不能要求生產國屠宰前要停藥3天」，還說他最近都在看蔡英文過去反萊豬的影片，看完只覺得是不是精神錯亂。