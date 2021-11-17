Deepfake AI換臉製作非真實性私密影像並以此營利案件，引起府院及各界高度重視，法務部承諾於一個月內提出修正草案，但針對今天法務部公布的修法草案，數位女力聯盟指出，散布被害人非真實的合成性私密影像，其刑度達5年以下？為何散布虛構的性私密影像會比散布真實的性私密影像，可責性更高？

數位女力聯盟表示，惡意外流真實被害人的真實性私密影像，仍維持在最重兩年以下之刑度，與現行刑法235散布猥褻物品罪、刑法310加重誹謗罪相同，如今這類犯罪案件數量逐年飆升、日益嚴峻，其刑度難道不應調升以期達致遏阻效果？

數位女力聯盟說，在被害人不知情狀況下偷拍而沒有外流，其刑度竟比惡意外流真實被害人的真實性私密影像更重，達4年6個月，合理嗎？散布被害人非真實的合成性私密影像，其刑度達5年以下？為何散布虛構的性私密影像會比散布真實的性私密影像，可責性更高？

數位女力聯盟指出，當代不肖人士濫用網路平台的便利性，公然散布或供人上傳真實被害人的真實性私密影像以賺取不法獲利，然而這種惡性重大的行為竟然無條文可以處罰？修正草案結果，希望行政院討論研議之際，能充分地聽取民間團體的意見，讓罪與責能得到相應的衡平。