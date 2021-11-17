行政院會18日將拍板明年軍公教調薪配套措施，公務人員的專業加給和教師的學術加給同調4％。另外，政府機關的臨時人員明年也將調薪4％。

行政院長蘇貞昌上月28日宣布明年軍公教調薪4％，成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次，所需經費314億元，包括中央政府153億元及地方政府161億元，預估至少82萬人受惠。

歷來軍公教調薪，包含本俸、專業加給或學術加給、主管加給三項，公務員稱為專業加給，教師則是學術研究費，2018年軍公教調薪3％時，公務員的專業加給和教師的學術加給調幅出現落差，教師的學術加給調幅在2.17％至2.85％間，並未調足3％，公務員則是3％，導致加薪幅度不一。

全國教師工會總聯合會日前呼籲教師學術加給調足4％，蘇貞昌日前在立法院備詢時允諾會調足4％。

行政院會明日將拍板明年軍公教調薪配套措施，知情官員表示，包含本俸、專業加給或學術加給、主管加給三項都調足4％。另外，其他公務機關同仁，即政府機關的臨時人員明年也將調薪4％，由於地方政府的預算案已送到地方議會審議，因此，這部分經費將由中央以業務費支應，而非編列人事費用，主計總處連夜進行精算中。

2018年軍公教調薪3％時，當時教職員的本薪雖調高3％，但學術研究加給平均調幅都低於3％，以教師、中小學校長為例，調幅介於2.49％到2.85％，大學教師的調幅更低，副教授在2.17％到2.5間。全教總認為，既然行政院已公布明年軍公教調薪4％，不應讓教師學術研究加給調幅不到4％。

立委黃國書日前在立法院會質詢時，要求教師的學術加給比照公務人員的專業加給調增4％，蘇貞昌當場允諾說「好」，並表示，這次軍公教加薪是25年來最高，既然調整，那各方面都會往這方向調整。